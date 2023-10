Neue Volksfreund-Seminare Arbeit und Steuern in Luxemburg? Experte liefert Infos für Grenzgänger

Wissen Sie, wie und wann Sie die Steuerklasse in Luxemburg ändern können? Wissen Sie Bescheid darüber, was im neuen Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und Luxemburg steht und was das für Sie bedeutet? Welche Rechte haben Sie als Beschäftigte in Luxemburg und wann ist eine Kündigung gültig? Und was müssen Sie tun, wenn Sie mal krank werden? Mit unserer neuen Informationsreihe des Trierischen Volksfreunds für Grenzgänger erfahren Sie in den kommenden Wochen, worauf es beim Arbeiten im Großherzogtum ankommt.