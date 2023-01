Luxemburg : Grenzgänger warten auf den Index: Lohnplus fällt vorerst aus

Auch wenn die Lebensmittel in Luxemburg im vergangenen Monat teurer geworden sind, so reicht der gesamte Steigerungsindex nicht aus, um Löhne, Gehälter und Renten in Luxemburg automatisch zu erhöhen. Foto: Getty Images/iStockphoto/gopixa

Luxemburg Er ist so etwas wie ein unverhofftes Geschenk: der Index, der aufgrund von Preissteigerungen die Löhne und Sozialleistungen steigen lässt. Doch noch müssen sich Beschäftigte in Luxemburg gedulden. Denn die Inflation ist zum Jahresende nicht so hoch ausgefallen wie erwartet. Und nun?

Hohe Inflation und teure Lebenshaltung: Viele Beschäftigte in Luxemburg und damit auch viele Grenzgängerinnen und Grenzgänger hoffen auf die nächste automatische Lohnerhöhung durch die Indexierung.

Denn beim Index handelt es sich um eine wissenschaftliche Kennzahl für die Preisentwicklung in Luxemburg. Er misst anhand eines Korbs von rund 8000 Waren und Dienstleistungen in 255 Kategorien die durchschnittliche Preisveränderung. Übersteigt dieser Preisanstieg eine gewisse Schwelle, so wie es das nationale Statistikamt Statec für 2023 gleich dreifach prognostiziert hat, werden normalerweise alle Löhne, Gehälter und Renten sowie einige Sozialleistungen an die Steigerungen der Verbraucherpreise angepasst. Und das hat auch Auswirkungen auf die Grenzgänger und alle Grenzgänger-Rentner.

Doch das erhoffte Lohnplus fällt im neuen Jahr 2023 vorerst aus. Denn statt einer weiter davon galoppierenden Inflation sind die Verbraucherpreise in Luxemburg im November und Dezember um 0,6 Punkte auf 4,5 Prozent gefallen. Die jährliche Inflationsrate sank von 5,9 Prozent auf 5,4 Prozent. Und damit reicht der Preisanstieg nicht, um die Löhne um 2,5 Prozent anzuheben.

Dabei haben genau 0,88 Punkte gefehlt, um in dem komplizierten Indexkonstrukt eine neue Tranche auszulösen. 964,64 Punkte müssen für eine nächste Indextranche nämlich erreicht sein, im Dezember lag der Wert bei 963,76 Punkten, Ende November bei 963,34 Punkten. Das heißt, dass es erst mal nicht mehr Gehalt für die Beschäftigten in Luxemburg gibt. Und damit auch nicht für die rund 40.000 Grenzgängerinnen und Grenzgänger aus der Region Trier. Ob es dann Ende Januar für ein Plus im Februar oder Ende Februar für März reicht, muss sich zeigen.

Hintergrund für den Rückgang der Preise sind gesunkene Erdöl-, Kraftstoff- und Energiepreise. Nach den ersten Berechnungen des Statec ging allein der Preis für einen Liter Diesel im Dezember um 11,5 Prozent und für Benzin sogar um 12,3 Prozent zurück. Auch andere Preise sind gesunken und haben die Inflation abgeschwächt, während Nahrungsmittel weiter um 0,5 Prozent zugelegt haben. Die größten Zuwächse im Vergleich zum Vormonat gibt es bei frischem Gemüse (plus 5,1 Prozent), frischem Fisch (plus 4,8 Prozent) und Babynahrung (plus 2,7 Prozent), die größten Preissenkungen gab es für frisches Obst (minus 2,4 Prozent) und Brot (minus 0,5 Prozent).

Immerhin war ein Mustereinkauf im Dezember elf Prozent teurer als im Dezember 2021. Allerdings reicht diese aktuelle Preisentwicklung nicht dafür aus, um insgesamt eine Indextranche auszulösen. Sie kostet die Luxemburger Unternehmen schließlich rund eine Milliarde Euro.

Zuletzt hatte das Statistikamt Statec im November 2022 prognostiziert, dass die nächste Indextranche bereits im ersten Quartal dieses Jahres fällig wird. Allerdings sind dabei die jüngsten Entwicklungen zu Jahresbeginn wie etwa die um einen Prozentpunkt auf 16 Prozent gesunkene Mehrwertsteuer oder Preissenkungen aus dem Winterschlussverkauf noch gar nicht miteinkalkuliert. Denn diese werden die Inflation in Luxemburg sicherlich weiter drücken.