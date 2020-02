Parteien : Ohne Gebrauchtwagen durch das Land

Mainz Grünen-Chefin Khan setzt aufs 365-Euro-Ticket und legte sich schon mit einem Koalitionspartner an.

Zoff? Wer danach sucht, wurde in dieser Legislaturperiode eher im Fremdwörter-Lexikon fündig als in den Reihen der rheinland-pfälzischen Ampelregierung. Bis zur Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen. Als FDP-Landeschef Volker Wissing die Kandidatur seines Parteifreundes Thomas Kemmerich in einer ersten Stellungnahme „honorig“ nannte, gingen die Grünen an die Decke. Sie forderten Wissing auf, sich klar von dem liberalen Debakel im Osten zu distanzieren. Mit Erfolg. Der Liberale verschärfte Tage später seinen Ton. Ein Erfolg für die Grünen im Land. Mittendrin im Getümmel: Misbah Khan.

Khan – seit elf Jahren Vegetariererin – wurde im pakistanischen Karatschi geboren, wuchs in Meckenheim auf. Neuland war der Südwesten Deutschlands für ihre Familie nicht: Ihr Opa war bereits in den 1950er Jahren nach Heidelberg ausgewandert, um Medizin zu studieren. Ihre Mutter wurde in Deutschland geboren, unterrichtete später an einer deutschen Schule in Pakistan, dem Land, in dem Khan zur Welt kam. Den Grünen trat sie bei, „weil sie als einzige Partei ihre Werte über Ländergrenzen hinweg verkörpert“, sagt die 30-Jährige, die im November als Landeschefin zur Nachfolgerin von Jutta Paulus gewählt wurde, die als Abgeordnete ins Europaparlament gewählt war. Khan spielt dort grüne Schlager – Klima, Umwelt, Zusammenhalt. Als One-Hit-Wonder sieht sie die Grünen in Rheinland-Pfalz aber schon lange nicht mehr. „Wir sind keine Ein-Themen-Partei, kein Stereotyp.“ In Rheinland-Pfalz verweist sie auf Anträge in der Sozial- und Gesundheitspolitik, die die Partei jüngst verabschiedet habe. Eine Idee: Nach Mainz eine zweite Unimedizin zu schaffen, die Ärzte ausbildet – zum Beispiel in Trier. Bei ihrer Bewerbungsrede erntete Khan auch Applaus für ihren Wunsch, neue Mitgliederschichten anzusprechen. „Wir sind den Birkenstocksandalen entwachsen, tragen inzwischen auch Sneakers, Pumps, Businessschuhe. Was uns ein bisschen fehlt, sind die Arbeitsstiefel“, sagte die Grüne da. Doch auch Khan verkörpert manches grüne Klischee. So verzichtet die 30-Jährige auf einen Gebrauchtwagen, um als Landeschefin in Eifel, Hunsrück und Westerwald zu touren. „Ich besitze kein Auto. Ich nutze fast nur Zug und Bus und Car-Sharing, wo es wirklich nicht anders geht“, sagt sie. Aus den ersten Fahrten zieht sie manche Lehre. Der öffentliche Nahverkehr habe im ländlichen Raum noch Verbesserungsbedarf, sagt Khan, die Fan eines 365-Euro-Tickets ist. Wie in Hessen. Dort fahren Schüler, Azubis und Senioren schon für einen Euro am Tag das ganze Jahr über Bus und Bahn. „Das wäre auch eine Idee für Rheinland-Pfalz“, sagt Khan – mit Blick aufs Wahlprogramm.