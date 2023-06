Blaue Briefe vom Finanzamt Grundsteuer: Wer sie jetzt noch nicht gemacht hat, sollte sich sputen

Unschöne Erinnerung vom Finanzamt: Eigentümer von Wohnungen und Häusern, die noch keine Grundsteuererklärung abgegeben haben, erhalten schon in den kommenden Tagen Post von der Finanzbehörde. Denn von Mitte Juni an versenden alle Finanzämter in Rheinland-Pfalz ein Erinnerungsschreiben an die Eigentümerinnen und Eigentümer, die noch keine Grundsteuererklärung abgegeben haben, hält das Landesamt für Steuern in Koblenz fest.