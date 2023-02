Nach Todesdrohungen gegen Polizisten : Haftbefehl gegen mutmaßlichen Reichsbürger aus Saarlouis vollstreckt

Foto: dpa/Patrick Seeger

Exklusiv Saarbrücken/Saarlouis Ein 62-Jähriger aus Saarlouis, der der Reichsbürger-Szene im Saarland zugerechnet wird, wurde an diesem Freitag auf der Flucht überrascht und festgenommen. Gegen ihn laufen zahlreiche Ermittlungen, unter anderem, weil er Polizeibeamten gedroht haben soll, sie umzubringen.

Seinen wohl vorerst letzten Auftritt im Internet hatte der 62-Jährige aus Saarlouis in dieser Woche, als er sich über den Auftritt von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und weiteren Politikern anlässlich der Vorstellung der Pläne für die Chip-Fabrik in Ensdorf empörte. Dies solle ja quasi bei ihm vor der Haustüre geschehen, war angeblich eine seiner Botschaften, die offenbar auch bei den Ermittlern des Landeskriminalamtes (LKA) auflief. Der Saarlouiser Thomas G. steht seit Jahren im Fokus des Staatsschutzes. Er wird der so genannten Reichsbürger-Szene zugerechnet, die weder die Bundesrepublik Deutschland, noch deren Institutionen und Behörden wie Polizei und Justiz als legitim anerkennt. Die saarländischen Fahnder interessieren sich seit Jahren für G. Gegen ihn laufen intensive Ermittlungen wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie der „Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten“, Volksverhetzung und Bedrohungen.

Diese Informationen der Saarbrücker Zeitung bestätigte Ellen Kaas, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Saarbrücken, auf Anfrage. Konkret soll der Saarlouiser beispielsweise einem LKA-Beamten den er mit Namen nannte, mitgeteilt haben, er werde ihm „die Schlinge persönlich um den Hals“ legen oder ihn verbrennen. Der Beamte war in die Ermittlungen gegen G. eingebunden. Gegen den Polizisten und zwei weitere Personen – hier soll es sich nach SZ-Informationen um führende Kommunalpolitiker handeln –, soll er bei einer anderen Gelegenheit angekündigt haben, sie durch Erhängen oder Verbrennen hinrichten zu wollen.

62-Jähriger nutzte Telegram für seine Drohungen

In diesem Zusammenhang liegt unserer Zeitung ein Ausdruck einer Botschaft vor, in der er schreibt: „Bisher war ich immer gegen einen Feuerbefehl, inzwischen habe ich meine Zustimmung gegeben …, das sollte jemand dem Hauptkommissar ..,“ sagen.

Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft nutzte der 62-Jährige für seine Drohungen und Ankündigungen den Nachrichten-Dienst „Telegram“ im Internet. Ihm wird auch vorgeworfen, über einen öffentlich einsehbaren Kanal („Saar mol“) von „Telegram“ Sticker mit verbotenen Symbolen wie etwa Hakenkreuz, eine zum Hitlergruß erhobene Hand oder das Truppenkennzeichen der SS-Division „Totenkopf“ gesendet zu haben.

Bereits im August 2022 vollstreckte die Staatsanwaltschaft Saarbrücken einen Durchsuchungsbeschluss des Ermittlungsrichters am Saarbrücker Amtsgericht. Das Haus in Saarlouis wurde durchsucht. Dabei wurden, so die Justizsprecherin, „überwiegend Datenträger, wie das Mobiltelefon und ein Laptop“ beschlagnahmt. Die Auswertung dieser Beweismittel dauert noch an.

G. tauchte in Nordrhein-Westfalen unter