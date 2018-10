später lesen Tiere Schwein flieht vor Schlachtung und stoppt Golfturnier FOTO: dpa / Andrew Matthews FOTO: dpa / Andrew Matthews Teilen

Ein Hausschwein ist in Cölbe (Landkreis Marburg-Biedenkopf) ausgebüxt und hat ein Golfturnier gestoppt. Das rund 250 Kilogramm schwere Tier war am Donnerstag über die Seitenbrüstung eines Transporters gesprungen, als ein Landwirt sich bemühte, es zum Einsteigen zu bewegen, wie ein Polizeisprecher am Freitag berichtete.