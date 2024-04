Lebensmittel Hepatitis-Erreger auf importierten Erdbeeren gefunden - besteht ein Gesundheitsrisiko?

Erdbeeren sind beliebt, kalorienarm und enthalten viele Nährstoffe, wie beispielsweise Vitamin C. Es ist also verständlich, dass sich viele Menschen diese Sommerfrucht bereits im Frühling herbeiwünschen. Die Erdbeersaison beginnt jedoch erst Mitte Mai und dauert bis Anfang August, wobei Juni und Juli die Hauptsaison sind. Verfrühte Erdbeeren in den Supermärkten bringen einige Probleme mit sich.