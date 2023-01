Trier : Rat und Tipps zu teureren Energiepreisen

Trier Ob teurere Preis- und Abschlagszahlungen für Strom und Gas oder die Kündigung der Energiebelieferung: Die Energiekrise macht vielen Menschen zu schaffen. Die Verbraucherzentrale wird überlaufen mit Anfragen. Heute können unsere TV-Leserinnen und -Leser exklusiv von der Beratung der unabhängigen Expertinnen und Experten zwischen 17 und 19 Uhr profitieren.

Die Energierechtsberatung und die Energieberatung der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz kann sich seit Beginn der Energiepreiskrise vor massiv gestiegenen Anfragen kaum retten. In manchen Landesteilen wurde bereits Personal aufgestockt, Telefon- und Videoberatungen erweitert. Denn „zusätzlich zur ,klassischen‘ Klientel, den Arbeitslosengeld-II- und Grundsicherungsempfängern, erreichen uns vermehrt Anfragen von Menschen mit geringem Erwerbseinkommen oder geringer Rente“, weiß Daniel Ollinger von der Verbraucherberatung Trier. Dabei gehe es gerade in der Energierechtsberatung vor allem um Energiepreiserhöhungen sowohl in Sonderverträgen als auch in der Grundversorgung.

Denn der Energiemarkt hat sich stark verändert. „Drastische Preis- und damit Abschlagserhöhungen sind an der Tagesordnung, sowohl für die Strom- als auch für die Gasversorgung. Versorger geben die Belieferung auf, Kunden fallen in der Grundversorgung in teure Tarife zurück und viele Menschen haben Schwierigkeiten, trotz staatlicher Hilfsmaßnahmen, ihre Rechnungen zu begleichen“, sagt Leiterin Renate Schröder. Noch nie habe es deshalb so viele Ratsuchende gegeben.

Ollinger empfiehlt deshalb, „vor allem auf geänderte und neue Hilfsangebote zu achten, die nun nach und nach umgesetzt werden“, wie etwa beim Wohngeldbezug oder einmaligen Hilfen und auch dem Härtefallfonds, der zukünftig Verbraucher unterstützt, die mit hohen Öl- und Pelletpreisen zu kämpfen haben.

Mietern empfiehlt er, schon bei der Wohnungssuche auf das Heizsystem zu achten. Ein weiterer Tipp: „Lesen Sie regelmäßig die Zähler ab, um ein Gefühl für den Energieverbrauch zu bekommen, melden Sie sich bei Problemen rechtzeitig bei uns oder Ihrem Versorger, lassen Sie sich beraten.“

In der Energieberatung geht es den Verbraucherinnen und Verbrauchern überwiegend um eine Abkehr von fossilen Brennstoffen. „Die Gaskrise, steigende Energiekosten und Sorgen hinsichtlich der Versorgungssicherheit und Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen belasten viele Menschen“, sagt Schröder.

Wer bereits Energie spare, leiste einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der aktuellen Krisensituation und zum Klimaschutz – und helfe gleichzeitig, Geld zu sparen. Derzeit überwiege die Unsicherheit in der Bevölkerung in Bezug auf die zukünftige Entwicklung der Gas- und Ölpreise, verbunden mit dem Wunsch nach alternativen Heizsystemen. Dabei gebe es auch kleinere Dämmmaßnahmen, die in Eigenleistung durchgeführt werden können, und Wege, Energie und Strom zu sparen.

Wer sich darüber informieren möchte, was er selbst mit wenig Kosten und Aufwand tun kann, um Energie zu sparen, aber auch wer Schwierigkeiten mit seinem Energieversorger, seinem Versorgungstarif oder mit Abschlagszahlungen hat, der sollte heute von 17 bis 19 Uhr zum Telefon greifen und bei der Telefonaktion des Trierischen Volksfreunds gemeinsam mit der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz anrufen. Die Expertinnen und Experten stehen mit Rat und Hilfe zur Seite. Für Sie heute am Verbrauchertelefon sind: Silke Müller-Thönißen, die Honoraranwältin ist spezialisiert auf Energierecht und kann zu Grundversorgung und Tarifen beraten. Sie ist erreichbar unter Telefon 0651/7199-195.

Henrik Egli ist ebenfalls Honoraranwalt für Energierecht und kann Tipps bei Preis- und Abschlagserhöhungen geben. Er hat heute die Telefonnummer 0651/7199-196.

Thomas Weis ist Energiekostenberater und kann Tipps und Hilfe geben bei Kostenfragen, etwa bei teuren Tarifen in der Grundversorgung oder bei Schwierigkeiten, wenn Verbraucher ihre Energierechnungen nicht mehr bezahlen können. Er hat die Telefonnummer 0651/7199-197.

