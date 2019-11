Geschichte : Heute vor 30 Jahren fiel die Mauer

Gedenken an den Mauerfall: In Wittlich erinnert ein Original-Stück der Berliner Mauer an die Wiedervereinigung Deutschlands und den Fall der Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland. Der gebürtige Wittlicher Künstler Friedel Drautzburg, der in Berlin lebt, hat das Originalstück 2010 der Stadt Wittlich gestiftet. Das Mauer-Element ist 3,60 Meter hoch 1,20 Meter breit und 2,75 Tonnen schwer. Es steht an der Zufahrt zum Rommelsbach-Parkplatz an der Lieser. hpl/Foto: Angelina Burch. Foto: TV/Angelina Burch