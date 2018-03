Ihr Name

Seit Anfang 2016 nehmen die Helfer der Johanniter-Unfall-Hilfe Trier-Mosel jugendliche Flüchtlinge, die alleine nach Deutschland kamen, in ihre Obhut. Es gib eine eigene Wohngruppe in Waldrach, in der sich neun pädagogische Fachkräfte rund um die Uhr und mit viel Herzblut um bis zu 15 junge Männer kümmern. Die Trophäe des Monatssiegers ist Ansporn und Belohnung.