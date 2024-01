Hochwasser Das Jahr, in dem Weihnachten ins Wasser fiel

Koblenz · 2018 macht das historische Niedrigwasser des Rheins Schlagzeilen. Was für ein Gegensatz zu Weihnachten 1993: Damals sind an Mosel, Rhein und Saar ganze Straßenzüge in den Fluten versunken. Rheinland-Pfalz hat seitdem rund 1,1 Milliarden Euro in Hochwasserschutz investiert.

03.01.2024

Das Luftbild zeigt das Deutsche Eck und die Basilika St. Kastor in Koblenz während des Weihnachtshochwassers im Dezember 1993. Foto: dpa/Thomas Frey

Überschwemmte Straßen, vollgelaufene Wohnungen ohne Strom, frierende Menschen, weinende Kinder: Vor 25 Jahren hat eines der schlimmsten Weihnachts-Hochwasser der deutschen Geschichte Zehntausende in Schrecken versetzt und Millionenschäden angerichtet.