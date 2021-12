Justiz : 121 Millionen Euro sind viel Holz: Land will nicht alleine zahlen

121 Millionen Euro sind viel Holz: Land will nicht alleine zahlen

Mainz Sägewerke fordern in einer Kartellklage Schadensersatz vom Land. Dieses zieht 1100 Kommunen und Waldbesitzer nun in den Rechtsstreit hinein.

Die Lage, die jüngst auf dem Holzmarkt herrschte, will so gar nicht zu einer Klage passen, die dem Land sowie 1100 Kommunen und Waldbesitzern Ärger bescheren könnte. Zuletzt war Schnittholz rar und extrem teuer, während die Preise für Rohholz nach den Borkenkäferplagen der vergangenen Jahre nur langsam stiegen und viele Waldbesitzer gar nicht richtig von dem Boom profitierten.

Mag die Sägeindustrie in der Corona-Krise auch als Gewinnerin dagestanden haben: In den Jahren, die vorausgingen, sah sie sich benachteiligt. Im Sommer 2020 ist beim Landgericht Mainz eine Kartellklage gegen das Land mit einer geforderten Schadenersatzsumme in Höhe von 121 Millionen Euro eingegangen.