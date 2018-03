IG Metall droht mit ganztägigen Streiks

() Im festgefahrenen Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie will die IG Metall nun mit 24-stündigen Warnstreiks ein Einlenken der Arbeitgeber erzwingen. Rund 250 Betrieben in Deutschland steht diese Woche eine ganztägige Arbeitsniederlegung bevor. Die Gespräche über einen neuen Tarifvertrag waren am Samstag in Stuttgart nach rund 16 Stunden ohne Ergebnis beendet worden. Daher droht die Gewerkschaft mit Warnstreiks eines Teils der rund 3,9 Millionen Beschäftigten der Branche.

(dpa)