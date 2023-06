Markt blieb für Kunden gesperrt Polizei riegelt Ikea in Saarlouis ab – Täter hatten es auf Geldautomaten abgesehen

Saarlouis · Sogar Spezialeinsatzkräfte der Polizei waren beim schwedischen Möbelhaus in Saarlouis unterwegs, als am frühen Montagmorgen Alarm ausgelöst worden war. Das gesamte Ikea-Areal in Saarlouis war abgesperrt.

06.06.2023, 12:14 Uhr

Ikea in Saarlouis von der Polizei abgeriegelt (Archivaufnahme). Foto: Ruppenthal

Von Matthias Zimmermann

Wer am frühen Montagmorgen, 5. Juni, bereits bei Ikea in Saarlouis einkaufen wollte, stand unerwartet nicht nur vor verschlossenen Türen. Es war noch nicht einmal möglich, auf den Parkplatz zu fahren. Die Polizei hatte das gesamte Gelände weiträumig abgeriegelt.