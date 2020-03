Gesundheit : Coronavirus: Luxemburg meldet einen zweiten Fall

Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Luxemburg In Luxemburg ist der zweite Fall einer Infektion mit dem Coronavirus entdeckt worden. Das teilt die Regierung in einer Pressemitteilung am Donnerstagabend mit.

In Luxemburg ist eine zweite Infektion mit dem neuartigen Coronavirus festgestellt worden. Das meldet das luxemburgische Tageblatt. Die Gesundheitsinspektion teilt am Donnerstagabend mit, dass bei einer weiteren Person die Viruserkrankung Covid-19 diagnostiziert wurde. Dabei handelt es sich um einen Luxemburger, der aus Norditalien zurückgekehrt ist. Laut der Pressemitteilung wird die Person im Krankenhaus CHL in Luxemburg-Stadt behandelt. „Der Gesundheitszustand ist beruhigend“, schreibt die Regierung. Das Resultat eines zweiten Tests zur Absicherung steht derzeit noch aus.