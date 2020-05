Corona-Krise : Erst Spielplätze, dann Museen

Trier/Mainz Im Land gibt’s Lockerungen. Kinder dürfen in Trier erst an wenigen Orten toben.

In Rheinland-Pfalz stehen weitere Lockerungen in der Corona-Krise bevor. Ab Sonntag dürfen Kinder wieder die Spielplätze nutzen, die seit Mitte März gesperrt sind, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in Mainz. Es gelte, sich an die Kontaktsperren zu halten, die weiterlaufen – also der nötige Abstand von anderthalb Metern und die Auflage, mit nur einer weiteren Person aus einem anderen Haushalt nach draußen gehen zu dürfen. Kommunen dürften aber lokal entscheiden, einzelne Plätze nicht zu öffnen, wenn Gründe dagegen sprächen, sagte die Regierungschefin. Die Stadt Trier öffnet am Sonntag zunächst nur wenige Spielplätze. Das teilte Sprecher Michael Schmitz auf TV-Anfrage mit. Das Amt StadtGrün mache den Zugang möglich in der Stadtmitte zu den beiden Spielplätzen im Palastgarten, im Trierer Süden zu den Spielplätzen am Mattheiser Weiher und in der Treverer Straße sowie im Trierer Norden zu den Spielplätzen im Nells Park und im Beutelweg. „An den Spielplätzen werden die Absperrbänder entfernt und Beschilderungen mit Abstandshinweisen aufgehängt“, sagt Schmitz. Die Eltern seien angehalten, dafür zu sorgen, dass Kinder, die nicht aus der gleichen Familie kommen, auch zwischen Rutsche und Klettergerüst auf Abstand bleiben. Baudezernent Andreas Ludwig sagt in Richtung der Eltern: „Nutzen Sie diese wiedergewonnene Freiheit, aber gehen Sie bitte respektvoll und rücksichtsvoll miteinander um.“ Die weiteren Spielplätze will die Stadt in der kommenden Woche öffnen. Insgesamt betreue das Amt StadtGrün 104 Spielplätze und acht Spielpunkte in Trier.