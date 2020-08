Bildung : „Kopflos“: Opposition kritisiert Schulstart im Land

Im Mainzer Landtag streiten die Parteien, ob der Schulstart in Rheinland-Pfalz gelungen ist. Foto: dpa/Jens Büttner

Mainz CDU und AfD monieren überfüllte Schulbusse und fehlende Laptops für Kinder. Die Bildungsministerin weist Kritik zurück - und kündigt für die Ferien eine Herbstschule an.

Normalerweise beantragt die SPD-Fraktion im Mainzer Landtag nach jeder Sommerpause eine aktuelle Debatte, um über den Schulstart in Rheinland-Pfalz zu sprechen. Diesmal war die Opposition schneller. Sie sang der Landesregierung aber keine Lobeshymnen, sondern spielte den Blues. Der Trierer AfD-Abgeordnete Michael Frisch warf dem Land überfüllte Schulbusse vor. „Es gibt grobe Verstöße gegen die Abstandsregeln und die Maskenpflicht. Die Empörung ist riesig. Dabei war der Schulstart kein überraschendes Naturereignis, sondern bekannt genug, um innerhalb von zweieinhalb Monaten eine Lösung zu finden“, sagte Frisch. Harsche Kritik äußerte er auch an der Sommerschule, in der Kinder in den Ferien ihre Kenntnisse in Deutsch und Mathe auffrischen konnten. „Es gab kaum ausgebildete Lehrer, Lerngruppen waren völlig heterogen zusammengesetzt. Es ist völlig undenkbar, dass Defizite so aufgearbeitet werden konnten“, polterte Frisch, der von einem „kopflosen“ Schulstart sprach.

Auch die bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Anke Beilstein, schonte die Landesregierung nicht mit Kritik. „Das Virus ist geblieben und mit ihm die Konzeptlosigkeit“, schimpfte Beilstein, die die unzureichende Leihe von Tablets und Laptops an Schüler aus einkommensschwachen Familien monierte. Das Land habe immer behauptet, rund 37 000 Endgeräte für Kinder und Jugendliche bereitzustellen, die keinen eigenen Computer haben. Die Antwort des Bildungsministeriums auf eine Beilstein-Anfrage von Mitte Juli zeigt: „Nur 16 790 Geräte standen in Rheinland-Pfalz überhaupt zur Verfügung, nur rund 4414 Geräte wurden tatsächlich ausgeliehen, an 529 Schulen konnte der Bedarf nicht gedeckt werden.“ Die CDU-Frau sagte auch, sie vermisse Dienstlaptops für Lehrer. „Ich hätte mir einen digitalen Wumms in der Bildungslandschaft gewünscht“, so Beilstein.

Auch die fraktionslose FDP-Politikerin Helga Lerch legte nach. „Die Corona-Krise schreit danach, endlich kleine Klassen in allen Schularten zu bilden“, forderte sie.

Die Abgeordneten der Ampelfraktionen bügelten die Kritik ab. Die Thalfangerin Bettina Brück (SPD) sagte: „Der Schulstart verlief nicht kopflos, nicht chaotisch, sondern überlegt und außerordentlich gut.“ Worte der Opposition wies sie als „Populismus“ zurück. Bei vollen Schulbussen schob Brück den schwarzen Peter den kommunalen Trägern zu. Die seien zuständig für den Schülertransport. „Sie hatten Zeit genug zur Vorbereitung.“ „Gepennt“ habe mancher Landrat und Oberbürgermeister in Rheinland-Pfalz, wetterte der Grünen-Landtagsabgeordnete Daniel Köbler gar. Auch die Vorwürfe an der Sommerschule wies er zurück. „In der kurzen Zeit durfte niemand Havard-Niveau erwarten. Es war aber gut, Kindern und Jugendlichen Kurse und Freizeitangebote zu schaffen“, sagte Köbler. FDP-Fraktionschefin Cornelia Willius-Senzer sagte, die Opposition solle „mit ihrer Chaosverbreitung zuhause bleiben“.

Bildungsministerin Stefanie Hubig geht davon aus, ihre Hausaufgaben gemacht zu haben.