Kriminalität Mord an Eifeler Oberarzt: Holprige Informationspolitik

Zumindest ungewöhnlich waren die weiteren Polizeimeldungen in dem Fall: Am Montagnachmittag hieß es plötzlich, dass die Polizei an diesem und am Folgetag auf der Suche nach dem vermissten Arzt erneut ein Waldstück nahe Rockeskyll in der Vulkaneifel durchsuchen werde. Als der Volksfreund nachfragte, wo genau am Dienstag gesucht werde, hieß es: Der Termin sei bereits wieder abgeblasen, man sei am Montag fertig geworden und habe nichts gefunden.