Immobilien : Immobilienpreise steigen in der Region weiter an

Bitburg/Trier/Mainz Warum der Traum vom Eigenheim trotz Corona teuer bleibt, wo es in der Eifel Schnäppchen gibt, wie Luxemburg wirkt.

Um sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen, müssen Rheinland-Pfälzer besonders in den Städten immer tiefer in die Tasche greifen. So kostete nur der Quadratmeter Bauland im Mainzer Stadtteil Weisenau mit 1155 Euro im vergangenen Jahr das meiste Geld im ganzen Land. In Trier lagen Preise bei bis zu 690 Euro pro Quadratmeter. Deutlich erschwinglicher bleiben die Kosten im ländlichen Raum. So war Bauland im vergangenen Jahr nirgendwo in Rheinland-Pfalz so günstig wie in Sevenig (Our) im Eifelkreis Bitburg-Prüm. 15 Euro kostete der Quadratmeter Bauland dort.