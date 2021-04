Priorisierung könnte aufgehoben werden : Dürfen sich ab Ende Mai alle Deutschen zur Corona-Impfung anmelden?

Berlin Ab Ende Mai könnte die Impfpriorisierung in Deutschland aufgehoben werden. Alle erwachsenen Deutschen könnten sich dann für eine Corona-Impfung anmelden. Die Details.

Schon Ende Mai könnte die Impfpriorisierung in Deutschland aufgehoben werden. Das berichtet die „Bild“ unter Berufung auf Informationen aus der Bundesregierung und von Chefs der Staatskanzleien der Länder. Demnach könnte die Priorisierung Ende des kommenden Monats aufgehoben, wodurch sich alle erwachsenen Bürger zur Impfung anmelden könnten.

Wie Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) der „Bild“ auf Anfrage bestätigte, könne die Priorisierung vermutlich ab „Ende Mai“ oder „Anfang Juni“ aufgegeben werden. Dies werde dadurch möglich, dass der Bund hohe Liefermengen an Impfstoff erwarte. Auch der Impfstoff-Hersteller Biontech gehe nach Bild-Informationen davin aus, dass die Priorisierung in den nächsten Wochen aufgehoben werde.

Ob die Priorisierung tatsächlich aufgehoben wird, soll auch Thema auf dem nächsten Impfgipfel von Bund und Ländern am kommenden Montag sein. Dort werde nach „Bild“-Informationen auch über Rechte für geimpfte und genesene Bürger gesprochen – es gebe hierbei jedoch nach Auffassung der Bundesregierung große Unklarheiten aufgrund der Übertragungsgeschwindigkeit bei Geimpften und Genesenen, die sehr unterschiedlich sei.

In Rheinland-Pfalz öffnet am Freitag die Impf-Anmeldung für die Prioritätsgruppe 3. In dieser befinden sich etwa eine Million Bürger. Nach Angaben der rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler könnten die Impfungen dieser Gruppe Ende Mai starten.