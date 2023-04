Tipps für Musikliebhaber Diese Konzerte und Open-Airs sind in Luxemburg kostenlos

„Summer an der Stad“ – also Sommer in der Stadt ist ein vielfältiges Programm mit Musik, Kunst und Kultur, mit dem die luxemburgische Hauptstadt auch in diesem Jahr mit einigen Highlights zur Freiluftsaison aufwartet. Auf was sich Besucher freuen können.

25.04.2023, 17:34 Uhr

Foto: TV/Mandy Radics

Auch wenn derzeit wettertechnisch noch nicht richtig an Open-Airs und Freiluftprogramme zu denken ist, hat die luxemburgische Hauptstadt in dieser Woche ihr Programm für die Sommermonate vorgestellt. Und das bietet wieder einiges – kostenlos.