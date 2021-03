Landtagswahl : In Corona-Zeiten: Stimmt die Hälfte der Wähler per Brief ab?

In Corona-Zeiten: Stimmt die Hälfte der Wähler per Brief ab?

Trier/Bitburg/Wittlich In der Region zeichnet sich ein hoher Anteil ab. Nach Ansicht eines Trierer Parteienforschers hat die CDU beim Fernsehduell die Chance zur Trendwende verpasst.

In wenigen Tagen entscheidet sich, wer Rheinland-Pfalz in den kommenden fünf Jahren politisch anführen darf. Steht die Landtagswahl am 14. März an, haben viele Menschen ihre Kreuze aber schon vorher abgegeben – per Post. Denn in der Corona-Krise boomt die Briefwahl.