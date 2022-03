Luxemburg : Indexdebatte am Dienstag: Wann gibt es mehr Lohn für Luxemburg-Grenzgänger?

Foto: dpa/Peter Kneffel

Luxemburg Wer in Luxemburg arbeitet, kann dank der gestiegenen Inflation mit einer Lohnerhöhung rechnen. Aber wann? Die Regierung will bis Ostern warten, die Gewerkschaften nicht. So geht es weiter.