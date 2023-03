Grenzgänger Niedrigere Inflation in Luxemburg: Nur eine Indexerhöhung 2024

Regelmäßig passt das Luxemburger Statistikinstitut Statec seine Indexprognosen an. Auch in diesen Tagen. Und weil darin nun auch die neuesten, im März beschlossenen Maßnahmen aus dem „Solidaritéitspak 3.0“ enthalten sind, wird klar: In diesem Jahr werden die Gehälter insgesamt drei Mal an die Lebenshaltungskosten angepasst – bereits zum ersten Mal im Februar, dann im April als verschobene Erhöhung aus dem vergangenen Jahr und zum dritten Mal Ende dieses Jahres.