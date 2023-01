Verkehr : Mehr Menschen sterben wegen Alkohols am Steuer

Luxemburg Nach überhöhter Geschwindigkeit ist Trunkenheit im Straßenverkehr die zweithäufigste Todesursache auf Luxemburgs Straßen. Was die Statistik noch verrät.

Auch die jüngeren Fahrerinnen und Fahrer wurden häufiger mit Alkohol am Steuer erwischt: Elf Prozent der 25- bis 34-Jährigen saßen betrunken am Steuer, gefolgt von den 35- bis 44-Jährigen mit zehn Prozent und den 18- bis 24-Jährigen mit zehn Prozent. Immerhin sechs Prozent der 65- bis 74-Jährigen wurden mit einem Blutalkoholspiegel von mehr als 0,5 Promille. Zudem sind seit Jahren etwa vier von fünf Führerscheinentzügen auf Alkohol am Steuer zurückzuführen. Die luxemburgische Regierung hat im vergangenen November eine Kampagne gestartet, um Autofahrer zu ermutigen, entweder ganz auf Alkohol am Steuer zu verzichten oder bei Freunden zu bleiben.