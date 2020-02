Landespolitik RLP : Journalist Markus Lachmann soll Kommunikation der CDU im Landtagswahlkampf 2021 leiten

Mainz Die Personalie gilt als Paukenschlag. Der 47-Jährige arbeitete zuvor als Landeskorrespondent.

Der 47-jährige Lachmann arbeitete bislang als Landeskorrespondent für die Allgemeine Zeitung und führt die Landespressekonferenz an, die die Interessen der Landesjournalisten vertritt. In der CDU gilt die Personalie als lange nötiger Schachzug, um die Partei strategisch für die Wahl 2021 auszurichten, wo sie nach 1991 wieder in die Mainzer Staatskanzlei einziehen will.