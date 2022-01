Katholische Kirche : Nach Missbrauchsgutachten: Kardinal Marx wackelt, aber weicht nicht

Info

Nach der Vorstellung des Münchner Gutachtens haben Städte in Rheinland-Pfalz ein gesteigertes Interesse an Kirchenaustritten registriert. Das ergaben Anfragen bei den für Kirchenaustritte zuständigen Standesämtern in Trier, Mainz oder Worms. Der Kirchenaustritt muss persönlich erklärt werden – nach Gründen wird nicht gefragt. Erst im vergangenen Jahren sind die Austrittszahlen deutlich in die Höhe geschnellt. Offizielle Zahlen gibt es erst im Sommer.