Arbeitsmarkt So werden Migranten Fachkräfte

Doch woran liegt es, dass so wenig Migranten den Weg in den deutschen Arbeitsmarkt finden: „Auch den händeringend Gesuchten wird kein roter Teppich ausgerollt“, stellt das IQ Netzwerk Rheinland-Pfalz fest. Kleine und mittlere Unternehmen sowie die Fachkräfte benötigten „Guides auf dem Weg durch den bürokratischen Dschungel“. Und so sei die Anerkennung der Berufe das „Nadelöhr“ auf dem Weg zum deutschen Arbeitsmarkt. Vor allem „das strenge Ausrichten jeglicher Qualifikation, aller Dokumente und allen Handelns an deutschen Maßstäben be- und verhindert, dass Chancen genutzt und Potenziale eingebracht werden“, heißt es in einem Bericht.