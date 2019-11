Katholische Kirche : XXL-Pfarreien: Jetzt tritt auch das Bistum auf die Bremse (Video)

Trier Der Trierer Bischof verzichtet nach der Aussetzung des Synodengesetzes zunächst auf neue Großpfarreien. Die Leitungsteams und alte Gremien bleiben aber im Amt. Wann und wie es weitergeht, ist noch offen.

Nach Rom tritt jetzt auch das Bistum Trier bei der Umsetzung der Strukturreform auf die Bremse. Als Konsequenzen der ein paar Tage alten Entscheidung der Kleruskongregation hat Bischof Stephan Ackermann den Starttermin für die ersten 15 neuen Großpfarreien auf unabsehbare Zeit verschoben. „Solange es keine Entscheidung aus Rom gibt, können wir keinen neuen Zeitplan anbieten“, sagte Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg am Dienstagnachmittag bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz.

Die Anfang vergangener Woche von Ackermann erlassenen Dekrete wurden gleichzeitig wieder zurückgenommen. Damit erübrigten sich die Beschwerden, meinte der Verwaltungschef des Bistums mit Blick auf einen Aufruf der Initiative Kirchengemeinde vor Ort. Die bistumskritische Organisation hatte in den vergangenen Tagen die Gläubigen aufgefordert, gegen die Dekrete Beschwerde einzulegen und sich so gegen die geplante Auflösung seiner Pfarrei zu wehren. Geschehe dies nicht innerhalb einer Frist von zehn Tagen, riskiere man, dass das Dekret rechtskräftig werde, hieß es in einem Aufruf der nach eigenen Angaben von 309 Kirchengemeinden unterstützten Initiative, die auf ihrer Internetseite ein Musterformular veröffentlicht und Zeitungsanzeigen geschaltet hat.