Nicht Verpassen! Villa Borg : Kinder entdecken römische Geschichte

Perl-Borg Leben wie die Alten Römer. In der Villa Borg können Kinder an Ausgrabungen teilnehmen und ihre eigenen Öllampen töpfern. Wir haben uns auf die Spuren der Römer gemacht.

Schon an der Pforte des Freilichtmuseums tauchen die Besucher in ein anderes Zeitalter ein. Ein Schritt durch das Torhaus und schon steht man mitten in der rekonstruierten römischen Anlage.

Die Kindergrabungen sind auch dieses Jahr Teil des Ferienprogramms der Villa Borg. Zum Auftakt der schulfreien Zeit im Saarland startet „Ferien im Museum“ am 27. Juli. Bis zum 31. August werden jeden Mittwoch und zweiten Freitag im Monat eine Führung und mehrere Mitmachprogramme für die ganze Familie angeboten. Der erste Tag startet um 9.30 Uhr mit dem Mosaiklegen im Spielzimmer der Villa. Hier sind Geduld und Fingerfertigkeit gefragt. Die kleinen Keramiksteinchen werden frei oder nach Vorlage zu kleinen Bildern zusammengesetzt und dürfen im Anschluss den Weg mit nach Hause antreten. „Anschließend zeigen wir in etwa 60 Minuten die ganze Anlage der Villa Borg. Dazu gehört auch das Herrenhaus oder die Blumengärten im Hinterhof“, erzählt Weisgerber. Nach der Führung gibt es für alle eine große Pause. „Die reicht auch aus, um sich in der Zwischenzeit mal einen römischen Snack in unserer Taverne zu genehmigen.“

Mit dem Brotbacken in der römischen Küche beginnt um 14 Uhr der letzte Programmpunkt des Tages. Vom losen Getreide bis hin zum ofenfrischen Brot wird jeder Schritt genau erklärt. Doch ohne Arbeit kein Vergnügen – nach einer Einführung dürfen Klein und Groß eigenständig den Teig zubereiten und das Erlernte direkt umsetzen. Als Belohnung gibt es am Ende für jeden Teilnehmer ein kleines „Römerbrot“ zum Mitnehmen. Wer im Anschluss noch etwas die Sonne genießen möchte, kann es sich unter einem schattigen Baum oder auf der Veranda gemütlich machen.