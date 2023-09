Kinder-Uni Wer suchet, der findet: 2,4 Millionen Bücher in der Uni-Bibliothek Trier zu entdecken

Danach gingen wir zur Uni-Bibliothek, in der es ungefähr 2,4 Millionen Bücher gibt. Man findet dort auch eine Leseecke für Studenten, in der sich der Miniatur-Nachbau des Römischen Kolosseums befindet. Dort werden in Vitrinen auch andere römische Schätze wie Kettenhemden, Helme und Vasen ausgestellt. Außerdem sind dort Arbeitsplätze für Studierende, wo sie lernen, lesen oder Musik hören können.