Abhängen mit Mama

Auf dem Affenberg gibt es den ersten Nachwuchs des Jahres. Foto: Felix Kästle/dpa

Kopfüber hängt das Affenkind am Bauch seiner Mutter. Es ist eins von mehreren Babys. Auf dem Affenberg in Salem am Bodensee gibt es den ersten Nachwuchs des Jahres. Dort leben Berberaffen.

Eigentlich sind Berberaffen in den afrikanischen Ländern Marokko und Algerien zu Hause. Dort leben sie im Gebirge. Das Klima am Bodensee sei sehr ähnlich, sagt der Leiter des Parks. Deswegen könnten die Affen auch dort das ganze Jahr über draußen bleiben.

Auf dem Affenberg leben die Berberaffen in einem riesengroßen Gehege im Wald. Für Besucher führt ein Weg durch einen Teil davon. Noch ist der Park wegen des Coronavirus aber geschlossen.