Als Kind nach Deutschland geflüchtet

Die meisten gehen mit ihrer Familie. Manche machen sich aber auch allein auf den weiten Weg: Kinder und Jugendliche, die in ihrer Heimat nicht mehr bleiben können. Der Grund für ihre Flucht ist häufig ein Krieg, wie etwa im Land Syrien oder schlimme Armut wie in Teilen Afrikas.

In Deutschland kamen 2019 etwa 140 000 Menschen an, die einen Antrag auf Asyl stellten. Das bedeutet: Sie bitten darum, dass sie hier aufgenommen werden, so lange es zu Hause unsicher ist.