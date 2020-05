Arbeiten wie ein Detektiv

Sie telefonieren mit sehr vielen Menschen und forschen genau nach: Mitarbeiter im Gesundheitsamt haben gerade eine wichtige Aufgabe und einen fiesen Gegner. Sie kämpfen gegen das Coronavirus.

Die Untersuchungen finden oft in Gesundheitsämtern statt. Denn diese Behörden sind für die Gesundheit der Menschen in Deutschland zuständig. Deshalb haben die Gesundheitsämter noch jede Menge andere Aufgaben: Manche Mitarbeiter kontrollieren etwa, ob das Wasser in Badeseen so gut ist, dass man darin schwimmen darf. Außerdem muss das Gesundheitsamt Bescheid bekommen, wenn in einer Schule oder einem Kindergarten jemand Läuse hat. So kann die Behörde Eltern, Lehrern und Kindern helfen, damit sich die Läuse nicht ausbreiten.