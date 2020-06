Auch eine Weltmeisterin kann noch dazulernen

Leichtathletik: ISTAF Indoor Frauen Weitsprung in der Mercedes-Benz-Arena. Die deutsche Sportlerin Malaika Mihambo. Malaika Mihambo ist Deutschlands „Sportlerin des Jahres“. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Sie wurde Weltmeisterin im Weitsprung. Momentan ist sie Deutschlands „Sportlerin des Jahres“. Die Sportlerin Malaika Mihambo hat schon sehr viel erreicht. Doch sie möchte anscheinend noch besser und erfolgreicher werden.

Am Wochenende kam heraus, dass sie künftig mit zwei früheren Leichtathletik-Stars trainieren möchte. Sie heißen Carl Lewis und Leroy Burrell und leben im Land USA. „Ich kann sehr viel von ihnen lernen“, sagte Malaika Mihambo.

Carl Lewis holte bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften viele Goldmedaillen. Die meisten seiner Erfolge sind mehr als 25 Jahre her. Malaika Mihambo zieht für das Training nach Amerika. Zwischendurch will sie aber auch immer wieder in Deutschland leben.