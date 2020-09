Auf der ganzen Welt soll es Protest geben

Grüne Flaggen von Fridays For Future sollen am Freitag wieder bei Protesten zu sehen sein. Foto: Andreas Arnold/dpa

Wegen der Corona-Krise hat die Gruppe Fridays for Future zuletzt meist nur im Internet protestieren können. Am 25. September soll es nun aber wieder losgehen: in vielen Ländern wollen Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straße gehen.

Dabei soll aber auf die Corona-Regeln geachtet werden.

Auch in Deutschland sind viele Demonstrationen angekündigt. In der Stadt Berlin etwa wollen sich die Demonstrantinnen und Demonstranten vor das Brandenburger Tor setzen. Damit sie den Mindestabstand einhalten, werden die Organisatoren die Plätze auf dem Boden mit Kreuzen markieren.