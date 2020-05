Aufpassen trotz guter Nachrichten

Nach einem Treffen wurden hier mehrere Leute positiv auf das Coronavirus getestet. Foto: Lars-Josef Klemmer/dpa

In manchen Orten werden kaum noch neue Fälle gemeldet. Die strengen Regeln in der Corona-Krise werden nach und nach gelockert. Viele Kinder gehen wieder zur Schule. Und die Leute überlegen, wie sie ihren Urlaub im Sommer verbringen können.

Man könnte meinen, in Deutschland kehrt gerade wieder das normale Leben zurück. Der Grund dafür: Das Coronavirus breitet sich nicht mehr so schnell aus wie noch im März.

Der Regierungschef aus Thüringen schlug deshalb vor, die Corona-Vorschriften in seinem Bundesland bald aufzuheben. Das forderten auch am Wochenende wieder einige Menschen bei Protesten in Deutschland. Andere Politiker klingen vorsichtiger. Auch Wissenschaftler warnen davor, zu früh wieder alles wie früher zu machen. Das gelte vor allem, wenn viele Menschen aufeinandertreffen.

Was dann passieren kann, ist gerade auch an einzelnen Orten in Deutschland zu beobachten. Im Bundesland Niedersachsen waren vor Kurzem 40 Gäste in einem Restaurant zusammengekommen. Danach wurden mehrere Leute positiv auf das neue Coronavirus getestet. Sie hatten sich also mit dem Virus angesteckt. In Hessen kam es nach zwei Gottesdiensten zu mehreren Corona-Fällen.