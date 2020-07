Bald wieder weltweit auf den Straßen

Ein paar Aktionen gab es schon. Auch für diesen Freitag hatten sich einige Demonstranten der Gruppe Fridays for Future verabredet, etwa in der Stadt Potsdam. Aber: Während der Corona-Krise fanden die Proteste der Gruppe vor allem im Internet statt.

Am 25. September soll es wieder einen großen Klimastreik geben. Weltweit sollen dann Demonstranten auf die Straße gehen. Das kündigte Luisa Neubauer jetzt an. Sie gehört zu den bekanntesten Teilnehmern der Demos in Deutschland.