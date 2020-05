Bauern protestieren mit Traktoren

In vielen deutschen Städten haben heute Bauern mit ihren Traktoren demonstriert. Foto: Fabian Sommer/dpa

Hunderte Traktoren rollen über die Straßen. Viele hupen oder haben Plakate vor der Motorhaube. Darauf steht etwa: „Sorry! Aber sonst werden wir nicht gehört“.

In vielen Städten haben Bauern am Donnerstag auf diese Weise protestiert. Sie finden, dass sie ungerecht behandelt werden. Die Politikerinnen und Politiker in Deutschland hätten zu strenge Regeln für die Landwirtschaft festgelegt.