Begrüßung mit dem Ellenbogen

Keine Umarmung und auch kein Händeschütteln: Begrüßungen sind im Moment oft anders als vor der Coronakrise. Manchmal sehen sie auch ein bisschen lustig aus. Aber damit sich niemand mit dem Corona-Virus ansteckt, müssen alle genügend Abstand zueinander halten.

Das gilt natürlich auch für Politiker und Politikerinnen. So konnte man Bundeskanzlerin Angela Merkel am Dienstag bei einer ungewöhnlichen Begrüßung in Düsseldorf im Bundesland Nordrhein-Westfalen sehen. Dem Politiker Armin Laschet gab sie nicht die Hand. Die beiden begrüßten sich stattdessen mit einer kurzen Berührung ihrer Ellenbogen. Und eine Schutzmaske über Mund und Nase trugen sie auch.