Besondere Regeln für Raumfahrer

Diese drei Raumfahrer starteten am Donnerstag zur Internationalen Raumstation ISS. Foto: -/Roscosmos Space Agency Press Service/AP/dpa.

Eigentlich sollen gerade alle zu Hause bleiben. Trotzdem sind am Donnerstag drei Menschen ganz schön weit gereist, nämlich ins All. Genauer gesagt zur Internationalen Raumstation ISS.

Trotzdem fühlen sich alle gut. Das berichteten sie am Donnerstag. An Bord der Raumkapsel sei alles in Ordnung und auch der Start hat super geklappt.