Beten mit neuen Regeln

Bevor die Gläubigen in Mekka beten können, wurde alles gründlich gereinigt. Foto: Uncredited/AP/dpa

Auch an diesem berühmten Ort ist jetzt alles anders: Normalerweise reisen nach Mekka im Land Saudi-Arabien jedes Jahr Millionen Menschen aus aller Welt, um dort zu beten.

Diese Reise nach Mekka nennt sich der Hadsch. Sie ist sehr wichtig in der Religion Islam. Jeder Gläubige sollte einmal im Leben daran teilgenommen haben, so lauten die Regeln.

In Mekka wird es an den fünf Tagen des Hadsch extrem voll und eng - normalerweise. Wegen der Corona-Krise dürfen ab Mittwoch jedoch nur wenige Tausend Menschen daran teilnehmen statt Millionen, und die müssen bereits in Saudi-Arabien leben.