Bitte hinlegen beim Freistoß!

Ein bisschen sah es so aus, als wollte sich der Fußball-Star kurz ausruhen. Dabei war das Spiel noch gar nicht zu Ende. Doch Douglas Costa vom FC Bayern lag mitten im Strafraum. Das ist der große, rechteckige Bereich um die Tore.

Die Bayern spielten am Samstag bei Arminia Bielefeld. Kurz vor Schluss bekamen die Bielefelder einen Freistoß. Wie sonst auch stellten sich einige Bayern-Spieler in den Weg. Mit so einer Mauer soll es der Freistoß-Schütze schwerer haben, das Tor zu treffen.