Bogenschießen zur Entspannung

Früher haben Menschen mit Pfeil und Bogen Tiere gejagt. In Kriegen hat man sie auch als Waffe eingesetzt. Heute macht man das eigentlich fast nicht mehr. Das Bogenschießen ist heute aber noch eine Sportart für Kinder und Erwachsene.

Dabei müssen alle darauf achten, dass sie gerade auf dem Boden stehen und die Beine nicht wackelig sind. Dann nimmt man den Bogen in eine Hand, den Pfeil und die Sehne in die andere. Die Sehne ist eine Art Schnur. Man drückt das Ende des Pfeils an die Sehne.