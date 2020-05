Bundesliga mit Bauchgrummeln

Am 16. Mai geht die Bundesliga weiter. Foto: Roland Weihrauch/dpa

Jetzt geht alles ganz schnell. Nach einer langen Pause spielen die Fußballer in der ersten und zweiten Bundesliga schon in etwa einer Woche wieder. Am Mittwoch hatten Politikerinnen und Politiker die Erlaubnis dazu gegeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Am Donnerstag kam heraus: Am 16. Mai stehen die nächsten Spiele an.

Wegen der Corona-Krise waren zuletzt alle Bundesliga-Partien ausgefallen. Schließlich treffen bei solchen Spielen viele Menschen aufeinander.

Nun soll es aber mit strengen Regeln weitergehen. Zuschauer dürfen dabei in den nächsten Wochen nicht in die Stadien. Auch sonst sind weniger Leute dabei als sonst. Die Spieler müssen sich regelmäßig testen lassen, ob sie sich mit dem Coronavirus angesteckt haben.