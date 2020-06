Bunte Demo für gleiche Rechte

Regenbogenflaggen, bunte Kostüme und Musik zum Tanzen: Viele Menschen haben am Samstag in Berlin und anderen Städten auf der Welt demonstriert.

Diese Menschen haben in vielen Ländern nicht die gleichen Rechte wie alle anderen. Sie dürfen etwa nicht heiraten oder Kinder adoptieren. In manchen Ländern werden solche Paare sogar bestraft. Dagegen protestierten sie und ihre Unterstützer am Samstag. In Deutschland sei es in den vergangenen Jahren zwar besser geworden, sagte ein Teilnehmer. In manchen anderen Ländern würden sie in letzter Zeit sogar noch schlechter behandelt als früher.