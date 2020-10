CDU verschiebt großes Treffen

Flaggen mit dem CDU-Logo wehen vor der Parteizentrale. Foto: Christophe Gateau/dpa

Manche Fragen kann man am besten besprechen, wenn alle sich in Ruhe zusammensetzen. Das machen auch Parteien in regelmäßigen Abständen. Gerade bei großen Parteien passen aber nicht alle Mitglieder in einen Saal.

Sie würden nicht mal in ein großes Stadion passen. Deshalb werden Vertreter bestimmt, die zu einem solchen Parteitag anreisen dürfen. Sie werden Delegierte genannt.

Die Partei CDU hatte für den 4. Dezember ein solches Treffen mit 1001 Delegierten geplant. Wegen der Corona-Krise ist es aber riskant, so viele Menschen zu versammeln. Am Montag wurde deshalb beschlossen: Das Treffen wird auf nächstes Jahr verschoben. Wenn es dann immer noch zu gefährlich ist, soll der Parteitag im Internet stattfinden.