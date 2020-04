Cleverer kleiner Hubschrauber

Dieser Hubschrauber soll Wissenschaftlern Informationen zum Mars liefern. Foto: Nasa/JPL-Caltech

Der kleine Hubschrauber soll einmal den Planeten Mars erkunden. So wollen Wissenschaftler mehr über ihn herausfinden. Diesen Sommer geht die Reise an Bord eines Roboters los. Vorher brauchte der Mini-Hubschrauber aber noch einen Namen und den bekam von einer Schülerin aus dem Land USA.</p><p>Die amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa bekam viele Tausend Vorschläge. Ausgewählt wurde der Name Ingenuity Das englische Wort bedeutet auf Deutsch Einfallsreichtum oder Cleverness.

