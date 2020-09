Cristiano Ronaldo will sich mal wieder ärgern lassen

Die meisten Fußball-Stadien sind wegen des Coronavirus gerade leer und still. Klar, dass die Sportler da ihre Fans vermissen. Die feuern ihre Mannschaft sonst an und jubeln. Aber die Fans des Gegners?

Der Fußball-Star Cristiano Ronaldo vermisst sogar die Fans der gegnerischen Teams. „Ich mag es, wenn ich in Auswärtsspielen verspottet werde, das motiviert mich“, sagt er. Was ihm dagegen nicht gefällt, sind die leeren Stadien. „Es ist, als würde man in einen Zirkus ohne Clowns, in einen Garten ohne Blumen gehen.“