Dächer statt Berge

Bei diesen langen Blasinstrumenten handelt es sich um Alphörner. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Wo kommt denn die Musik her? Das haben sich am Wochenende vielleicht Menschen in einem Viertel in der Stadt Dresden gefragt. Für die Antwort mussten sie nach oben gucken, denn die Dresdner Sinfoniker standen auf den Dächern der Hochhäuser und gaben ein Konzert.

Von dpa

Die Sinfoniker sind ein Orchester in der Stadt.

Zu hören waren zum Beispiel sechzehn Alphörner. Das Alphorn ist ein sehr langes Blasinstrument aus Holz. Früher haben es die Menschen in den Bergen der Alpen genutzt, um sich gegenseitig etwas mitzuteilen oder um die Kühe von der Weide zu rufen. Denn man kann das Alphorn im Gebirge gut über weite Strecken hören.